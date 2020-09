Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe pagina de facebook, fostul premier, Victor Ponta acuza Guvernul ca pune interesele pe primul loc, iar viața oamenilor nu are niciun fel de prioritate. “Este nevoie sa moara oameni pentru ca Guvernul Orban sa faca Alegeri”????????????! Tineti minte figura si numele acestui om Orban…

- Mai exact, președintele interimar al PSD susține ca declarațiile lui Ponta și supararea liderului Pro Romania au in spate o strategie electorala. „Și eu aș fi in locul dansului, ați vazut ce scor are candidatul Pro Romania (la Primaria Capitalei, n.r.). Este o strategie electorala”, a declarat Ciolacu…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, este extrem de suparat pe cei de la PSD și ii numește pe aceștia ”șmenari”. Ponta susține ca ar fi trebuit sa fie 241 de voturi la moțiunea de cenzura, dar observa ca PSD-iștii se imbolnavesc subit, iar in condițiile acestea se declara pesimist.Citește și:…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca se asteapta ca si partenerii social-democratilor sa voteze motiunea de cenzura si ca declaratiile privind anumite blaturi "nu tin loc de vot". "Parlamentarii PSD vor vota maine motiunea de cenzura! Guvernul Orban trebuie sa plece, a produs deja mult prea mult…

- Calin Dobra, candidatul PSD pentru un nou mandat la sefia Consiliului Judetean Timis, vorbeste, la Adevarul Live, despre lupta cu PNL si Alianta USR-PLUS in Banat. Care sunt realizarile primului mandat? Ce obiective are pentru urmatorii patru ani? Cati primari a racolat PNL in Timis? Ce spun sondajele?

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, considera ca „va fi babilonie” in București, dupa alegerile locale, cu primari de la 4 partide și consilieri generali de 5-6 formațiuni.„Bucureștiul va arata foarte ciudat dupa alegeri. Cred ca din cele 6 sectoare vor fi primari de la 4 patride. Cred ca și…

- FC Arges a anuntat, luni, ca a perfectat primul transfer de dupa obtinerea promovarii in Liga I: atacantul senegalez Ndiaye Mediop, anunța news.ro.Contractul jucatorului este valabil un sezon. “Echipa din Pitesti m-a dorit foarte mult si am acceptat sa vin la FC Arges pentru ca este…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a anuntat, luni, ca, in 2019, procurorii au dispus trimiterea in judecata in 108 cauze de fraude cu fonduri europene, cu prejudicii de aproximativ 40 de milioane euro. Bologa a avut o interventie in cadrul audierii publice “Valorificarea investigatiilor desfasurate…