- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, joi, la Craiova ca angajarea raspunderii de catre Guvern pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin s-ar putea sa pice la Curtea Constitutionala,...

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, joi, la Craiova, ca in anul 2020 partidul pe care il conduce va creste fata de alegerile europarlamentare si prezidentiale, iar daca va fi in opozitie dupa parlamentare, ceea ce este foarte posibil, se va pregati pentru perioada urmatoare.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la TVR, ca nu exclude o alianta pentru reîntregirea stângii, la urmatoarele alegeri, inclusiv cu Pro România, formatiunea condusa de Victor Ponta.„Nu exclud o alianta pentru reîntregirea stângii…

- A acuzat-o deja de „blat” cu Iohannis Fostul candidat al PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat ca nu intelege atitudinea secretarului general interimar al partidului, Paul Stanescu, care a acuzat-o de „blat” cu presedintele Klaus Iohannis si ca „n-ar fi exclus” sa fie indepartata din partid.…

- "Statele Unite felicita Guvernul si cetatenii Romaniei pentru succesul alegerilor prezidentiale. Asteptam cu interes sa colaboram cu presedintele Iohannis pentru a consolida si mai mult parteneriatul nostru strategic", a transmis Departamentul american de Stat. Statele Unite saluta oportunitatile…

- Presedintele filialei iesene a PMP, deputatul Petru Movila, a declarat dupa anuntarea rezultatelor exit poll-urilor ca politicienii trebuie sa isi asume rezultatele primului tur de scrutin, mentionand ca Theodor Paleologu a fost cel mai bun candidat din aceasta campanie pentru prezidentiale.…

- Stelian Tanase a vorbit la Digi24 despre schimbarile politice din aceste zile, pe care le considera „un punct de inflexiune”. Istoricul spune ca schimbarea guvernului nu este o simpla schimbare și nu numai o trecere de Putere la Opoziție, ci „o schimbare de direcție masiva, importanta”. In ultimii…

- Mai sunt cinci zile pana la prezidențiale, iar in Romania vor fi deschise 18.748 de secții și in strainatate 835. Potrivit BEC, un numar de 18.748 de secții de votare vor fi deschise duminica, 10 noiembrie, la alegerile prezidențiale, iar in strainatate 835 pentru romanii de peste hotare. In competiția…