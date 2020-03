Victor Ponta: "Importăm coronavirus în fiecare zi" "Am facut alaturi de domnul Ciolacu o interpelare la ministerul de Interne sa ne spuna cati oameni intra in tara in fiecare zi. Peste 3.000 de oameni intra in tara. E clar ca oamenii aia nu merg in carantina. Oamenii astia trebuie sa ii testam cand intra in tara. Altfel, in fiecare zi importam coronavirus. Celelalte tari si-au rezolvat aceasta problema. Stau in vama sute, mii de romani. Noi marim de fapt problema in fiecare ora", a declarat Victor Ponta la Romania TV, sugerand ca ar fi cazul sa ceri ajutorul Germaniei, care e un exemplu de a tine epidemia in niste limite. Orasul Nadlac,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

