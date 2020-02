Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, considera ca premierul Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Victor Costache, nu au pregatirea necesara pentru o eventuala epidemie de coronavirus. Ponta ii recomanda președintelui Klaus Iohannis sa-l numeasca premier pe Raed Arafat, noteaza Agerpres.…

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, ca, pe fondul pericolului apropierii coronavirusului de Romania, presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa renunte la ideea anticipatelor si sa il desemneze premier al unui guvern de tehnocrati pe Raed Arafat. "Este o situatie…

- Victor Ponta a invocat duminica seara „o situație la fel de dificila” ca la cutremurul din 1977, având în vedere apariția coronavirusului în Italia, țara unde se afla o comunitate puternica de români, și a profitat de ocazie pentru a-l propune prim ministru pe Raed…

- "Nu pot sa dau reactie despre o non stire, o inventie care nu are legatura cu realitatea. Este o minciuna, inventie nu are legatura cu realitatea. M-am saturat de acest fel de a difuza informatii lansate pe site-uri care in mod sistematic s-au dovedit ca au lansat informatii mincinoase. Si Hurezeanu…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa cheme luni dimineața la Cotroceni partidele parlamentare și sa propuna alt premier care sa și fie votat maine in Parlament. Ponta a spus ca Romania nu-și permite cu amenințarea coronavirusului…

- "Deocamdata vad ce se vede cu ochiul liber. Ludovic Orban este premier interimar si nu va putea fi schimbat decat in anumite conditii. Momentan suntem la guvernul Orban, cred ca aici este marea problema. Ma indoiesc ca luni PSD va face cvorum pentru guvernul Orban 2. Controlul este la PSD, nu la…

- Victor Ponta, liderul PRO Romania, l-a atenționat pe președintele Klaus Iohannis sa nu faca aceeași greșeala ca Traian Basescu in 2009 și sa-l numeasca tot pe Ludovic Orban premier, adaugand ca lucrul acesta ar putea conduce la o criza politica.

- Președintele partidului PRO Romania, Viorel Ponta, 47 de ani, a anunțat ca mult așteptata autostrada Comarnic - Brașov nu se va finaliza in urmatorii șase ani!In opinia lui Victor Ponta principalul vinovat este guvernul Ludovic Orban, care a anulat toate procedurile intreprinse pana acum in vederea…