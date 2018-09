Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea ia in calcul un protest impotriva lui Klaus Iohannis. Liderul PSD spune ca exista „o fierbere in partid” și ca mai mulți colegi ai sai cer organizarea unui protest impotriva președintelui. Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca exista in partid un curent de opinie privind organizarea…

- Victor Ponta a publicat pe contul personal de Facebook documentul prin care socrul sau Ilie Sarnu a fost supus de catre DNA unui proces de interceptare, in campania electorala din 2014. Liderul PRO Romania avertizeaza ca in 2019, an electoral, acest episod se poate repeta fara probleme, deoarece…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat pe Facebook dupa ce Curtea Constituționala a anunțat ca legea pentru inființarea Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii este neconstituționala. Ponta spune ca prin decizia CCR s-a oprit cel mai mare jaf al țarii de dupa 1989. Fostul premier Victor Ponta,…

- "CCR blocheaza planul lui Dragnea de a falimenta Romania! Curtea Constitutionala a admis astazi sesizarile cu privire la Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, un proiect prin care Liviu Dragnea planuia un jaf mascat al companiilor de stat”, transmite USR printr-un comunicat de presa.Fomatiunea…

- Vicepresedintele PNL, Virgil Guran, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca liderul liberal Ludovic Orban este contestat de unele ''voci'' in partid, dar are sustinerea majoritatii celor din conducerea PNL.Guran a afirmat ca Orban va ramane in functie pana la finalul…

- Un sondaj de opinie, realizat de Sociopol si dat aseara publicitatii, releva faptul ca 71% dintre romani sunt de parere ca Romania merge intr-o directie gresita. In acelasi timp, insa, chestionati asupra motiunii de cenzura de ieri, depuse de PNL impotriva Guvernului Dancila, aproape doua treimi dintre…

- Ponta a declarat, duminica seara, la un post tv, ca se astepta la o condamnare in cazul Dragnea, insa la o pedeapsa mai mica. “Daca ma intrebati pe mine, daca ma intreba cineva: ‘Domnule, cum ti se pare?’. E foarte mult trei ani si jumatate. Ma asteptam sa fie condamnat domnul Dragnea sase luni cu…

- "Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei si sa dicteze politica penala a statului. Pentru binele acestei tari, pentru a ramane intr-o ordine legala si morala, seful Camerei Deputatilor trebuie sa renunte…