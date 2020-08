Stiri pe aceeasi tema

- "Domnule ministru Tataru, impreuna cu AEP si cu Ministerul de Interne va solicit sa pregatiti setul de reguli pentru protejarea sanatatii cetatenilor pe perioada derularii campaniei electorale si pe perioada exercitarii efective a dreptului de vot. (...) Solicitarea mea e sa avem, luni, marti,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat miercuri ca alegerile locale trebuie organizate in conditii de maxima siguranta, pe fondul pandemiei de coronavirus."Pozitia noastra comuna - ne-am pregatit pentru alegeri, ne ducem la aceasta batalie, pentru ca este o batalie importanta pentru…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat marti ca Guvernul este responsabil de organizarea alegerilor locale si i-a solicitat premierului Ludovic Orban sa vina in Parlament si sa spuna daca scrutinul poate fi organizat. "Legal, responsabilii cu organizarea alegerilor sunt cei de la…

- Raluca Turcan a acuzat PSD de "discurs duplicitar" atunci cand vorbeste de alegerile locale din septembrie. "Alegerile pot fi organizate in bune conditii. Cine spune ca nu pot fi organizate in bune conditii, nu s-a uitat cum a fost organizat examenul de Bacalaureat sau Evaluarea Nationala.…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca sunt șanse foarte mici ca alegerile locale din septembrie sa aiba loc, scrie G4media. Totuși, recunoaște ca e prematur sa se discute despre o posibila amanare a alegerilor.Prim-vicepreședintele PNL crede ca efectele la care s-ar ajunge daca alegerile…

- Ludovic Orban a fost prezent vineri la recepția lucrarilor de reabilitare a 32 de kilometri din drumul Transalpina. Intrebat despre posibilitatea amanarii alegerilor din cauza cresterii numarului de infectii cu noul coronavirus, premierul a explicat ca guvernantii sunt preocupati de reducerea numarului…

- "Daca cifrele ne spun ca nivelul de imbolnavire a populației este unul ridicat, nu putem vorbi de o campanie electorala, pentru ca inevitabil, nu putem vorbi de distanțare sociala, care este foarte importanta in prevenirea imbolnavirii in masa, nu putem vorbi de dialog intre cei care candideaza și…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta susține ca are informații ca din anul urmator guvernul PNL va lua masuri drastice, adica taieri de salarii și concedieri in randul bugetarilor. „Aceste discrepanțe de venituri si sociale vor escalada in conflicte. Poate știe domnul Iohannis ceva, ca noi suntem…