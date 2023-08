Victor Ponta îi dă sfaturi lui Marcel Ciolacu. Planurile fostului premier legate de reducerea TVA-ului „Eu am considerat, cand am fost in locul domnului Ciolacu, ca sa reduci TVA, sa reduci impozitul pe dividende, sa reduci contributiile sociale, dar in acelasi timp sa intaresti ANAF, chiar si cu ofiteri SRI, ca sa combati evaziunea fiscala, asta e reteta de succes. Daca omori vaca, cum se spune, adica economia privata, nu mai ai de unde sa obtii dupa aceea bani ca sa ai bani pentru cheltuieli militare, pentru sanatate, pentru educatie. Eu sper ca domnul Ciolacu si Guvernul, dar aici nu e atributia mea si nu eu voi fi cel care decid, sa inteleaga ca au o situatie foarte grea, cumplita. Sa ajungi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru Victor Ponta, numit, vineri, consilier onorific in domeniul relatiilor economice internationale, i-a dat primele sfaturi premierului Marcel Ciolacu. La TV „Eu am considerat, cand am fost in locul domnului Ciolacu, ca sa reduci TVA, sa reduci impozitul pe dividende, sa reduci contributiile…

- „Eu am considerat, cand am fost in locul domnului Ciolacu, ca sa reduci TVA, sa reduci impozitul pe dividende, sa reduci contributiile sociale, dar in acelasi timp sa intaresti ANAF, chiar si cu ofiteri SRI, ca sa combati evaziunea fiscala, asta e reteta de succes. Daca omori vaca, cum se spune, adica…

- Fostul premier Victor Ponta a fost numit vineri consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu in domeniul relațiilor economice internaționale. Vineri seara a aparut in Monitorul Oficial numirea fostului premier Victor Ponta in funcția de consilier onorific al actualului prim-ministru, Marcel…

- Fostul premierul Victor Ponta a fost numit de Marcel Ciolacu, actualul prim-ministru, consilier onorific in domeniul relatiilor economice internationale. Decizia privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Victor-Viorel Ponta in domeniul relatiilor economice internationale…

- Fostul premierul Victor Ponta a fost numit de Marcel Ciolacu, actualul prim-ministru, consilier onorific in domeniul relatiilor economice internationale. Decizia privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Victor-Viorel Ponta in domeniul relatiilor economice internationale…

- Victor Ponta a fost numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu in domeniul relațiilor economice internaționale. Decizia a fost publicata vineri, 18 august, in Monitorul Oficial.Fostul premier Victor Ponta nu va fi remunerat pentru noua functie."Atata timp cat domnul Ciolacu, in calitatea…

- Cum vrea Victor Ponta sa scoata Romania din gaura bugetara: Fostul premier a comentat neințelegerile din coaliția de guvernare pe tema pachetului fiscalFostul premier Victor Ponta a intervenit in direct la Romania TV pentru a comenta neințelegerile din coaliția de guvernare pe tema pachetului fiscal…

- Brașoveanul Adrian Veștea a primit aviz favorabil pentru a ocupa funcția de ministru al Dezvoltarii Președintele Consiliului Județean Brașov a primit aviz pozitiv pentru a deveni ministru al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației in Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Adrian Veștea a primit…