- "Sunt niste valori ale democratiei sociale modern-europene, de centru-stanga, care au fost abandonate de partidul meu anterior si multi, nu numai tineri, ci si cetateni pro-europeni din Romania cauta acest tip de noua politica si speram sa avem succes, deoarece este o mare lupta”, a afirmat Ponta.…

- Guvernul ungar a finalizat proiecte de lege prin care cei care ii ajuta pe migranti vor putea fi urmariti penal, scrie BBC. Daca va fi aprobata in forma din prezent, noua legislatie va interzice oferirea de informatii pentru cei care cauta azil sau oferirea de mancare si consiliere juridica pentru…

- "Oricum exista o intelegere intre domnul Dragnea si UDMR, deci din punct de vedere al cifrelor nu are cum sa treaca. Singura varianta in care vom sustine o motiune este aceea in care si o parte din PSD o sustine si daca avem angajament al presedintelui Iohannis ca va nominaliza o persoana competenta,…

- Victor Ponta joaca din nou, in ciuda trecerii anilor, rolul tinerelului simpatic si cu aplomb. Faza cu renunțarea la haina pentru a ramane in camașa, a fost un produs imprumutat – made in USA, comenteaza politologul Stelian Tanase lansarea de luni a partidului Pro Romania

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu lanseaza un atac la Victor Ponta, chiar in ziua in care partidul fostului premier, Pro Romania, si-a lansat programul politic 2018-2024. Plesoianu prezinta o inregistrare de la RFI, unde Ponta a afirmat ca Dragnea l-a impiedicat pe Ciolos sa guverneze bine."Am…

- Victor Ponta, presedinte Pro Romania, a declarat, la Constanta, ca este dezamagit de faptul ca nu a fost reabilitat Cazinoul."Imi aduc aminte perfect Cat s a tinut domnul Mazare dupa mine ca el nu are bani, sa il iau la Guvern sa fac Cazinoul si mai era langa mine un domn in dreapta, prieten bun cu…

- Euronews a realizat un reportaj la marsul organizat sambata, 10 martie, la Targu Mures de Consiliul National Secuiesc (CNS) cu ocazia Zilei Libertatii Secuilor. Autorul sustine ca in spatele ultimelor demersuri privind obtinerea autonomiei s-ar putea afla apropiati ai premierului Viktor Orban, care…