Victor Ponta: "Guvernul României este singurul din Europa care nu a anunţat plata salariilor celor rămaşi acasă" Fostul premier a facut apel la autoritati sa ia masuri de preventie mult mai drastice, dar si masuri coerente de prevenire a crizei economice care va aparea odata cu stoparea epidemiei. "Vreau sa adaug un apel catre toti cei care nu au activitati esentiale de a sta acasa. Un alt apel: in multe locuri din tara se lupta cu mainile goale, la propriu, nu au manusi, masti etc. Vreau sa fac apel catre cetateni sa sprijine cu ce pot personalul medical, pentru ca altfel patim toti ce au patit la Suceava, ati vazut, practic un spital intreg infectat. La autoritati facem apel degeaba. Haideti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

