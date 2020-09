Victor Ponta: "Guvernul manipulează datele în mod intenţionat. Acesta lucru va costa vieţi omeneşti" "Cat timp o sa avem Guvernul Orban oamenii nu vor primi alocatii sau pensiile. Au zis ca le amana la anul, dar atunci vor fi si mai putin bani si nu vor fi alegeri. Pe 27 septembrie, intre sanatatea noastra si interusul politic al PNL, acesta a decis foarte clar pentru alegeri. Acest lucru va costa vieti omenesti si ne va duce intr-o situatie mai grava. In mod intetionat, Guvernul manipuleaza datele si anume nu face destule teste. Am ajuns la un numar de teste de 12.000-15.000 in timp ce restul tarilor fac 100.000 de teste pe zi. Se doreste pana pe 27 septembrie sa nu se testeze oameni" , sustine… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

