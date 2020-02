Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta susține ca Pro Romania ar dori alegeri anticipate, dar ca hotararea nu este acolo. PSD va fi factorul decizional in aceasta privinta, avand majoritate in birourile parlamentare.

- Victor Ponta, presedinte PRO Romania, a precizat ca formatiunea pe care o conduce este in favoarea alegerilor anticipate, dar nu poate decide acest lucru. PSD va fi factorul decizional in aceasta privinta, avand majoritate in birourile parlamentare.

- "Spuneați ca imi place istoria... Domnul Orban nu este parlamentar acum. A fost in 2012. Știți cu semnatura cui? A mea! Astazi, le spunea PSD-iștilor: voi care sunteți facuți parlamentari cu pixul lui Dragnea. Și am vrut sa ma duc: domnule Orban, dumneavoastra sunteți din pixul meu parlamentar. Asta…

- Victor Ponta a anunțat, miercuri seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, moderata de Ionuț Cristache, ca va face alianța cu PSD la alegerile locale, insa nu peste tot. Președintele Pro Romania a dat ca exemplu doua județe in care partidul sau nu va susține candidatul PSD.”Nu vom face alianța…

- Eugen Stefan-Dorel Cojoaca a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata marti in Monitorul Oficial, scrie capital.ro. Eugen Stefan-Dorel Cojoaca a fost inspector…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni ca angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul de buget din 2020 ar fi o mare greseala, mentionand ca actualul Executiv incepe "cu stangul" guvernarea."La buget este o chestiune foarte clara. Nu am auzit in 30 de ani sa-si angajeze…

- PSD și Pro Romania au discutat despre incheierea unui 'protocol informal' in Parlament pentru funcții de conducere in comisiile parlamentare, au declarat surse parlamentare pentru STIRIPESURSE.RO.Pro Romania a cerut șefia unor comisii parlamentare, spun sursele citate. De asemenea, PSD și…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 901 din 7 noiembrie anul acesta au fost publicate o serie de decizii ale primului ministru de eliberare si numiri in functii in cadrul Guvernului.Iata despre ce este vorba: Decizia nr. 315 2019 privind eliberarea lui Mihai Dan Chirica, la cerere, din…