Liderul Pro Romania, Victor Ponta, este de parere ca partidul pe care il conduce se va regasi in viitorul legislativ, daca voturile vor fi „pazite”, fiindca „partidele mici pierd voturi la numaratoare”. “Prezenta foarte mica cred ca este un semn de intrebare pentru toti cei care am candidat azi. Pro Romania, din datele pe care noi le avem, va fi in urmatorul Parlament, cu o singura conditie: colegii mei din sectiile de vot sa pazeasca voturile, pentru ca partidele mici, dupa cum stiti, pierd voturi la numarat, se anuleaza, practic acum soarta Pro Romania este in mana celor 18.500 de colegi care…