- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca va deschide lista de candidati a acestei formatiuni la alegerile europarlamentare de anul viitor. El a adaugat ca, in cazul in care va obtine mandatul de deputat in Parlamentul European, va…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Botosani, ca a avut, luni dimineata, o intrevedere cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, cu care a discutat "despre Romania", mentionand ca "s-ar bucura" daca acesta i-ar deveni coleg de partid, scrie Agerpres.Ponta a declarat,…

- Victor Ponta a fost prezent marti si miercuri la Timisoara, unde Pro Romania, partidul pe care l-a fondat alaturi de Daniel Constantin, are filiala. Marti, Ponta s-a intalnit cu mai multi primari si consilieri locali PSD. Unul dintre primari a anuntat ca va candida in 2020 pentru Pro Romania si pana…

- Deputatul de Botoșani, Mihaela Hunca, pleaca din PSD și face acuzații grave. Aceasta a postat mesajul pe contul de socializare, in care iși explica retragerea. De asemenea, Hunca și-a anunțat demisia și in plenul Camerei Deputaților. Se pare ca, Mihaela Hunca se afla in discuții cu partidul „Pro Romania”…

- Comitetul Exexcutiv Național al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru functia de presedinte in 11 organizatii judetene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind si organizatia dela Brașov. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus sambata, la Neptun, in sedinta…

- In aceasta vacanța parlamentara de vara, cei tre lideri ai Pro Romania - Victor Ponta, Daniel Constantin și Sorin Campeanu -, au fost extrem de activi, avand intalniri in intreaga țara cu parlamentari PSD și diverși lideri locali, ca sa ii convinga sa treaca la partidul lor....

- Filialele judetene PSD din Botosani, Suceava, Cluj, Alba, Brasov, Braila, Timis, Iasi, Giurgiu si Sibiu, precum si organizatia PSD Bucuresti sunt conduse de presedinti interimari. Surse social-democrate cotate de Mediafax au declarat ca opinia majoritara în partid este sa nu se organizeze…