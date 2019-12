Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca este "mai bine mai târziu decât niciodata" ca au fost pronuntate condamnarile în dosarul "Colectiv", relateaza Agerpres.El a fost întrebat daca este parere ca au venit prea târziu condamnarile…

- "Nu pot decat sa spun doua lucruri. In primul rand, ca am inteles si o sa inteleg intotdeauna tragedia, suferinta familiilor celor care au avut de suferit. In al doilea rand, ca o sa consider cea mai mare ticalosie pe care am intalnit-o in viata sa iti faci cariera politica sau sa obtii voturi pe tragedia…

- Toți inculpații din dosarul Colectiv se simt nevinovați pentru tragedia ce s-a petrecut in urma cu patru ani, desi in urma incendiului au murit 65 de tineri. Cele noua persoane anchetate au facut o solicitare de necrezut.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca votul de la primul tur al alegerilor prezidentiale se va repeta si la alegerile de anul viitor, el sustinand ca partidele de stanga din Romania trebuie sa schimbe modul de a face politica, Ponta sustinand ca „nu mai poti sa stai tot timpul sa te bazezi…

- Tragedia care a avut loc la Colectiv este cea mai mare drama a tarii noastre, din ultimii ani. Durerea este imensa, iar cel mai bine o simt cei care au trecut prin flacarari, in urma cu patru ani.