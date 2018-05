Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta sustine ca Tiberiu Nitu a fost inlaturat din functia de procuror general "printr-un dosar 100% politic", care ''nu avea absolut niciun element prevazut de legea penala''.Reactia acestuia vine dupa ce procurorii DNA au dispus clasarea fata de faptele pentru care a fost cercetat…

- Gabriel Oprea, fost ministru de Interne, a publicat pe Facebook un mesaj în care susține ca se considera nevinovat. Reacția sa vine în contextul în care miercuri dosarul morții polițistului Bogdan Gigina a fost trimis în judecata.

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, in dosarul privind accidentul rutier ce a determinat decesul politistului Bogdan…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a fost trimis in judecata, miercuri, in dosarul in care este cercetat pentru moartea politistului Bogdan Gigina. Alaturi de el a fost trimis si administratorul firmei care executa lucrarile, precum si societatea.

- Procurorii DNA au dispus clasarea fata de Tiberiu Nitu, la data faptelor procuror general al Romaniei, pentru complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, in dosarul privind accidentul rutier care a determinat decesul politistului Bogdan Gigina. (continua)…