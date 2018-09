Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a lamurit misterul scrisorii prin care 28 de lideri ai PSD i-ar fi cerut demisia lui Liviu Dragnea."E o scrisoare pierduta. In mod normal, ceea ce se intampla in PSD ar trebui sa fie doar problema PSD, insa vorbim despre partidul care guverneaza. In PSD nu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a numit in functii de conducere doar oameni din Teleorman, judetul sau natal, atrage atentia liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta, dand-o exemplu pe Viorica Dancila, care este atat premier, cat si presedinte executiv al PSD, si care a numit-o pe Carmen Dan in functia…

- Victor Ponta este de parere ca Liviu Dragnea a premeditat evenimentele din Piata Victoriei. ''Salut faptul ca huligani care vin la manifestari pasnice sa se bata cu politia sunt sanctionati. (...) Inteleg ca e vorba de fiecare data de aceeasi oameni din galerii de fotbal (...). Exista o lege care ii…

- 'Am depus solicitarea a 112 deputati de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor in perioada 20 - 24 august cu trei puncte pe ordinea de zi: constituirea unei comisii de ancheta parlamentara cu privire la reprimarea protestului pasnic antiguvernamental desfasurat in Bucuresti…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca polițiștii care l-au saltat din trafic pe șoferul cu numerele ”M..E PSD” au acționat la ordinul lui Carmen Dan, cea care a considerat ca așa ii face un serviciu lui Liviu Dragnea. Ponta arata ca in ultima perioada s-a uitat la emisiunile lui Liviu Dragnea…

- Victor Ponta atrage atentia asupra faptului ca Romania se afla „in pragul unei mari crize politice”. „E un grup mic de oameni care sunt foarte radicali pro Liviu Dragnea - PSD, un alt grup de oameni...

