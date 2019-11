Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi ca este "destul de dezamagit de cum a inceput noul guvern", in conditiile in care se mareste deficitul si se iau imprumuturi, iar banii nu sunt alocati spre educatie si sanatate. "Sunt destul de dezamagit de cum a inceput noul guvern. Eu cred ca am facut…

- Mihaita Gaina a confirmat transferul de la PSD la PNL. "Am avut doua variante, sa renunț la politica sau sa continui in alta parte și am ales PNL. De astazi fac parte din grupul parlamentar PNL din Camera Deputaților. Sunt convins ca PNL va reuși sa caștige alegerile locale din Ialomița din vara…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Executivul condus de Viorica Dancila a fost dat jos tocmai din cauza politicilor economice greșite pe care le-a adoptat. Ponta remarca, insa, ca noul Guvern Orban procedeaza exact la fel și se intreaba de ce s-a mai facut schimbarea.Citește și: Și…

- "Candidatul PSD la alegerile prezidentiale din 2019 a luat jumatate din voturile obtinute de candidatul PSD din 2014. Daca ar fi existat aceasta gandire de unificare a stangii aveam un scor strans, daca aveam un candidat comun al stangii, insa Dancila a decis altfel si s-a pierdut guvernarea si o…

- Ioan Marcel Boloș, propus ministru al Fondurilor Europene, a primit aviz favorabil, marți, in comisiile parlamentare reunite pentru afaceri europene. Votul a fost dat in urma audierii acestuia in forurile legislative, fiind 21 de voturi pentru, patru impotriva și șase abțineri. Liderul Pro Romania,…

- Guvernul PNL nu va avea sustinerea Pro Romania. "A fost o discuție foarte scurta, ca nu avem foarte multe de discutat. Discuțiile nu puteau sa avanseze in sensul ca vom susține guvernul, pentru ca noi nu susținem. Noi suntem un partid mic, dar avem un obiectiv mare și anume sa apararam social-democrația…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, lanseaza un atac dur la adresa secretarului general al PSD, Mihai Fifor, despre care susține ca este ”o sluga oricui este șef”.Intrebat despre faptul ca ALDE nu semneaza pactul propus de Viorica Dancila, in timp ce Pro Romania vrea sa semneze, Ponta a spus…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi ca PSD nu-l mai face „securist” pentru ca „peste o luna trebuie sa dea mana cu mine”.„Acum 3 luni PSD zicea ca sunt securist. Acum nu vad niciun pesedist sa ma acuze. Se gandesc ca peste o luna trebuie sa dea mana cu mine”, a zis Ponta la Digi24.…