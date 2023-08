Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru Victor Ponta, numit, vineri, consilier onorific in domeniul relatiilor economice internationale, i-a dat primele sfaturi premierului Marcel Ciolacu. La TV „Eu am considerat, cand am fost in locul domnului Ciolacu, ca sa reduci TVA, sa reduci impozitul pe dividende, sa reduci contributiile…

- „Eu am considerat, cand am fost in locul domnului Ciolacu, ca sa reduci TVA, sa reduci impozitul pe dividende, sa reduci contributiile sociale, dar in acelasi timp sa intaresti ANAF, chiar si cu ofiteri SRI, ca sa combati evaziunea fiscala, asta e reteta de succes. Daca omori vaca, cum se spune, adica…

- Aseara, la emisiunea de la Realitatea, Ionela Arcanu m-a solicitat sa explic culisele intalnirii Marcel Ciolacu - Victor Ponta de la Tulcea. Ce s-ar pune la cale și ce s-a discutat acolo. Eu nu am vorbit cu niciunul dintre cei doi, deși puteam destul de ușor. Dar nu am facut-o pentru ca orice convorbire…

- Consultantul politic Miron Mitrea a fost intrebat și despre faptul ca intalnirea dintre Marcel Ciolacu și Victor Ponta ar fi fost intermediata de Marian Neacșu, potrivit surselor Realitatea PLUS.„Nu știu ce vrea sa faca Marian Neacșu. A fost la Pro Romania o vreme, are o relație cu Victor Ponta. Și…

- Alfred Simonis susține ca tot comportamentul senatoarei Șoșoaca a fost agresiv și l-a incitat tot timpul. El spune ca, deși a amenințat-o pe Șoșoaca cu pixul, nu a fost un gest extrem, ci doar o gluma pentru detensionarea situației.„Condamn comportamentul agresiv al oricarui parlamentar, deși și mie…

- Adrian Nastase - fost premier, 21 decembrie 2000: „Va fi un program romanesc și va fi programul nostru și acest program va fi utilizat ca fundament cu fondul monetar internațional și UE”.Victor Ponta, fost premier - 9 mai 2014: „Sunt convins ca dovedim ca suntem buni romani, suntem buni europeni si…

- Marcel Ciolacu și-a inceput studiile la 24 de ani, la Universitatea Ecologica. Tot de acolo obținut diplome de studii post-universitare, dar și de la Colegiul Național de Aparare sau de la SNSPA. Opt ani lipsesc, insa, din CV-ul sau. Nu exista informații care sa arate ce a facut Ciolacu intre 1995 și…

- Marcel Ciolacu a fost desemnat marți premier de președintele Klaus Iohannis. Este al cincilea premier PSD numit de actualul președinte in timpul celor doua mandate la Cotroceni. Din 2014 incoace, Iohannis și-a pus semnatura pe numirea la șefia Palatului Victoria a pesediștilor Victor Ponta, Sorin Grindeanu,…