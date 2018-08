Victor Ponta, despre Liviu Dragnea şi Darius Vâlcov: Ori oamenii aceştia iau aceleaşi droguri, ori mint de îngheaţă apele "Dimineata am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 ( de fata cu patronul de la "Phoenicia" la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - cand l-a trimis Basescu de la PD stia el ca doar asa distruge PSD!!! Ori oamenii acestia iau aceleasi droguri ori mint de ingheata apele si isi bat joc de toata lumea / sau cred ca scapa de inchisoare si merg la ospiciu? Cand il vad asa verde la fata pe Dragnea imi este teama ca prima varianta este cea adevarata! In ambele situatii nota de plata va fi achitata de Romania! … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

