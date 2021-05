Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare proiect de cercetare din lume, laserul de la Magurele, a ajuns in impas. De vina ar fi conflictul dintre partea romana si un consorțiu european, care urma sa construiasca o parte din componente. Pentru ca au fost depașite anumite termene, iar in ultimii trei ani…

- Fostul premier Victor Ponta reactioneaza la pierderea definitiva de catre Romania a statutului de membru fondator al Extreme Light Infrastructure Delivery Consortium / European Research Infrastructure Consortium (Laserul de la Magurele), desi a fost prima tara care a demarat proiectul. Ponta arata…

- „Acest proiect este de fapt un consorțiu administrativ, o entitate administrativa care administreaza bugetul acestei infrastructuri și agenda de cercetare. Romania, Cehia și Ungaria au infrastructuri intr-un anumit stadiu de implementare”, a precizat ministrul Cercetarii. Teleman a dat asigurari ca…

- Ministrul Cercetarii, Ciprian Teleman, a explicat la Digi24 care au fost motivele pentru care Laserul de la Magurele nu a fost inclus in proiectul european de cercetare ELI-ERIC. El a spus ca mai sunt lucruri de clarificat, dar a dat asigurari ca Romania va face parte din proiect cel tarziu pana in…

- Cel mai important proiect științific al Romaniei este tras pe dreapta. Laserul de la Magurele a fost exclus temporar din cel mai mare proiect de cercetare din Uniunea Europeana. Decizia a fost luata de Comisia Europeana. Directorul Institutului de Cercetare de la Magurele, Nicolae Marius Marginean,…

- Laserul de la Magurele a fost exclus din proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI) la aproape un an de cand a fost declarat de Guvern obiectiv special de interes national. Romania a fost oficial exclusa din consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana pe 5 mai…

- Laserul de la Magurele a fost exclus din proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI) la aproape un an de cand a fost declarat de Guvern obiectiv special de interes national. Romania a fost oficial exclusa din consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana…

- PSD a cerut, luni, in plenul reunit al Parlamentului, introducerea unui amendament in proiectul de buget, pe tehnica legislativa, ca banii din pensiile speciale ale parlamentarilor, ramasi cuprinsi in proiect, sa fie transferati Ministerului Muncii pentru acordarea unor vouchere pentru copii nou-nascuti.…