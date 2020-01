Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan, desemnat candidat al Uniunii Salvati Romania pentru Primaria Capitalei a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ar renunta sa intre in cursa electorala doar daca dreapta va avea un candidat unic. Nicusor Dan a comentat apelul lui Vlad Voiculescu privind un acord, pentru ca cel…

- Fostul primar general Traian Basescu a spus, duminica seara, vorbind despre alegerile locale, ca ”Bucurestiul este o miza mare”, iar partidul care castiga Primaria Capitalei, da impresia ca a castigat si alegerile locale, chiar daca nu este asa.

- „Avem foarte multi primari care si-au facut treaba, care au atins anumite obiective si care vor fi sprijiniti pentru obtinerea unui nou mandat. Ne dorim continuitate, acolo unde este cazul. In localitatile unde nu detinem acest post, avem oameni care au fost viceprimari sau consilieri, care…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, și-a prezentat in direct la Digi24 viziunea asupra alegerilor locale pentru București. Potrivit lui Dacian Cioloș, candidatul la Primaria capitalei ar trebui ales printr-o dezbatere interna intre Vlad Voiculescu, susținut de PLUS, și fostul lider al USR, Nicușor Dan.„Alegerile…

- Consiliul Executiv National al Partidului Miscarea Populara a decis ca organizatiile formatiunii politice sa desemneze pana pe 15 ianuarie candidatii pentru alegerile locale, a anuntat presedintele PMP, Eugen Tomac. "Am stabilit un calendar foarte bine pregatit, pe zile, pe saptamani,…

- Consilierul general Ciprian Ciucu, presedinte interimar al PNL Sector 6, a anuntat, marti, ca va concura in partid sa fie desemnat candidat la Primaria Capitalei la alegerile din 2020, unde ii poate intalni pe candidatul PSD (Gabriela Firea) și pe candidatul USR-PLUS (Nicușor Dan sau Vlad Voiculescu).…

- Alianta USR-PLUS a anuntat, marti, ca va propune candidati unici la alegerile locale din 2020 in Bucuresti si in toata tara, iar candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare. ”Este esential ca partidele care au luptat in ultimii ani impotriva PSD sa isi uneasca fortele si sa sustina candidatii cu…

- Alianta USR-PLUS a anuntat, marti, ca va propune candidati unici in toata țara la alegerile locale, iar candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare. ”Este esential ca partidele care au luptat in ultimii ani impotriva PSD sa isi uneasca fortele si sa sustina candidatii cu cele mai mari sanse”, au…