Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca in unele zone din tara formatiunea sa ar putea sustine "candidati comuni" la primarii sau consilii judetene, dand exemplul municipiului Satu Mare unde la votul dintr-un tur ar fi favorit candidatul UDMR.…

- Intrebata la interviurile Mediafax daca s-a angajat dupa ce a parasit functia de premier, Viorica Dancila a raspuns: „Nu am un serviciu deocamdata. Am mai multe propuneri. (...) Cand ai pierdut, raman foarte putini langa tine". Fostul premier a mai declarat ca nu va candida la nicio functie in conducerea…

- PNL A decis ca Guvernul sa iși asume raspunderea pe proiectul de buget. Liderii PNL au discutat luni, in ședința BEX, pe marginea proiectului de buget pe anul 2020. In ședința, liberalii au luat decizia ca Executivul sa iși asume raspunderea pe proiectul de buget, astfel incat bugetul sa fie adoptat…

- Anca Alexandrescu, fosta consiliera a lui Liviu Dragnea, a fost vazuta luni, la Palatul Parlamentului unde, potrivit unor surse din PSD, incearca sa iși faca loc langa noua conducere a partidului,...

- Schimb de replici acide in direct la Digi 24 intre fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu și senatorul PSD Lucian Romașcanu. Romașcanu s-a evervat in momentul in care fostul președinte l-a numit 'inteligent', ironizandu-l pentru ca senatorul i-ar fi amintit de trecutul politic comun cu cel…

- Liderii PSD nemulțumiți de rezultatele obținute de Viorica Dancila se reunesc intr-o ședința informala la Parlament luni seara, susțin sursele HotNews.ro. Președintele Camerei Deputaților este cel care i-a chemat de liderii din teritoriu pentru a decide modul in care o vor debarca de la șefia PSD pe…

- Fostul premier Adrian Nastase considera ca prin pierderea alegerilor prezidențiale de PSD s-a incheiat „epoca Liviu Dragnea” in partid și ca social-democrații trebuie sa-și aleaga in Congres o noua conducere cu „profil intelectual mai puternic”, sa se apropie rapid de Pro Romania și sa-și instaleze…

- "Le dorim succes celor de la liberali, sa indeplineasca tot ce și-au propus. Da, noi suntem mulțumiți de activitatea Guvernului Dancila și sper ca oamenii in viitor sa-și dea seama, dupa ce vor vedea ce guvern vor avea de-a face, și sa evalueze fiecare și, in funcție de cum vor considera, sa voteze.…