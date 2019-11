Victor Ponta: Data viitoare, în 2024, să avem oferta mai bună „Cu siguranta sunt mai putini oameni prezenti decat in 2014. Probabil, ca si mine, multi s-au intrebat pana in ultima secunda daca sa vina sau nu. Eu cred ca e bine sa participam, chiar daca nu suntem multumiti de niciunul dintre candidati. Data viitoare, in 2024, sa avem oferta mai buna din care sa alegem", a declarat Victor Ponta duminica dupa-masa, dupa ce a votat. In ceea ce priveste prezenta ridicata la vor a romanilor din afara granitelor, fostul candidat in 2014 a afirmat ca este „un lucru excelent", remarcand insa ca pe parcursul mandatelor prezidentiale sefii de stat iti pierd… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

