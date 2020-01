Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca "fortarea" declansarii alegerilor anticipate, prin asumarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi, ar duce la blocarea administratiei publice si locale din Romania timp de patru luni.Tariceanu a reiterat,…

- Intrebat daca isi va depune mandatul de premier in cazul in care pica motiunea de cenzura anuntata de PSD sau daca parlamentarii acestui partid se razgandesc si nu mai depun motiunea, Ludovic Orban a raspuns: "Aceasta varianta nu a fost analizata nici in partid, nici in dezbaterile dintre…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, marti, ca este "grav" tot ceea ce se intampla in tara in ultima perioada, argumentand ca "nu mai sunt bani de pensii, de salarii, de alocatii, de spitale, de autostrazi", scrie Agerpres. "Este grav tot ceea ce se intampla in tara, in…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca PNL doreste alegeri anticipate deoarece bugetul nu este unul realist, iar banii nu le ajung. El crede ca liberalii nu doresc sa aplice legea cu cresterea pensiilor de la 1 septembrie si nici ca au solutii pentru celelalte probleme ale tarii.

- Primirea in randurile Partidului Național Liberal a grupului de demisionari, respectiv de excluși, din PRO Romania, dupa ce aceștia au intrat in conflict deschis cu liderul Victor Ponta pentru ca au votat investirea guvernului Orban, a readus in discuția opiniei publice ceea ce numim in mod curent ,,traseismul…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ALDE nu este de acord cu varianta in care Guvernul iși va angaja raspunderea pe Legea bugetului și ii atrage atenția lui Orban asupra unor posibile ”derapaje democratice”.Citește și: Guvernul taie in carne vie: un val uriaș de bugetari…

- Marcel Ciolacu a comentat si posibilitatea ca Mihai Tudose poate sa revina in PSD. "Eu nu voi exclude pe nimeni atata timp cat voi fi presedinte interimar. Este decizia organizatiei locale de la Braila", a spus Marcel Ciolacu intr-o emisiune TV. Marcel Ciolacu: "PSD va ataca la CCR…

- „Nu este un secret ce i-am spus lui Orban”, a spus, dupa consultarile cu premierul desemnat, Victor Ponta. „Ne-am ințeles pe un singur lucru: vom susține alegeri anticipate pentru Parlamentul Romaniei. Din punctul nostru de vedere, se pot realiza și au și sens, pentru binele nostru, al tuturor,…