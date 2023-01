Stiri pe aceeasi tema

Fostul premier Victor Ponta spune ca in acest an nu va lua parte la nicio ceremonie speciala dedicata Micii Uniri. Ponta spune ca țara se indeapta intr-o direcție greșita și ca el a decis sa nu mai faca gesturi de imagine și sa nu mai mearga la evenimente doar pentru a bifa prezența. „La multi ani celor…

Fostul premier Victor Ponta susține ca Executivul condus de Nicolae Ciuca nu a avut o politica economica, iar daca Marcel Ciolacu, care va prelua funcția de premier la rotativa, nu va incepe sa acorde atenție acestei probleme, atunci inflația și prețurile vor crește galopant in 2023.

Oamenii de știința au identificat doua minerale care nu au mai fost descoperite pana acum pe Pamant, intr-un meteorit cu o greutate de 15,2 tone cazut in Africa. scrie CNN, potrivit Mediafax.

Selectionerul Edward Iordanescu a notat, in mesajul sau de Craciun, postat in social media, ca si-a pus dorinta pentru 2023, si anume calificarea la Campionatul European din Germania.

Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a afirmat ca problemele administrative ale Bucurestiului sunt asa de mari incat nu are timp de politica si considera ca in Capitala este un electorat majoritar de dreapta care nu doreste un primar si un Consiliu General dominat de PSD.

Omu de afaceri Ion Țiriac acuza ca politicienii din Romania au acționat fara demnitate in operațiunii acceptarii țarii noastre in Schengen. Țiriac spune ca romanii ar fi trebuit sa bata cu pumnul in masa in fața marilor state care s-au opus!

Daunele suferite de infrastructura cheie a Ucrainei in urma atacurilor rusesti, de la inceputul razboiului, ar putea depași 100 de miliarde de dolari - potrivit ministrului ucrainean de finanțe, Serhi Marcenko, informeaza Rador.

Acuzațiile Moscovei potrivit carora Marea Britanie ar fi participat la atacuri asupra gazoductului Nord Stream și a navelor marinei rusești din Crimeea sunt lipsite de temei, a transmis duminica Ministerul francez de Externe.