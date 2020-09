Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE a afirmat, miercuri, la postul Romania TV, ca Iohannis și Guvernul Orban apeleaza la tot felul de manipulari ale populației pentru a caștiga alegerile. Menționam, ca președintele Iohannis a susținut, miercuri, la Palatul Cotroceni o conferința de presa in care a…

- Liderul social-democratilor brasoveni reacționeaza in termeni duri ca urmare a faptului ca leul a atins cea mai slaba valoare din istorie in raport cu euro, fiind cotat la 4.855 lei. „Lucrurile fantastice anunțate de ministrul finanțelor publice au inceput sa produca efecte. Este o zi istorica pentru…

- CONGRES PSD, discur acid al lui Paul Stanescu. "Anul 2019 a fost unul greu pentru PSD. Am analizat ce s-a intamplat, am ințeles mesajul cetațenilor, ne-am admis greșelile și am inceput o schimbare, zic eu, profunda a partidului nostru. Astazi insa nu mai vreau sa va vorbesc de ce am pierdut anul…

- Secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, le-a explicat sambata social-democraților, la Congresul extraordinar al partidului, de ce formațiunea este obligata sa caștige alegerile locale și le-a transmit care este 'rețeta' de succes: „Anul 2019 a fost unul greu pentru PSD. Am analizat ce s-a intamplat,…

- Fostul presedinte Traian Basescu va intra in competitia pentru primaria generala, in cazul in care PNL si USR nu fac alianta cu PMP. Si nu vor face. Basescu va rupe din voturile lui Nicusor Dan, la fel cum fostul sau rival, Victor Ponta, va rupe din voturile Gabrielei Firea. Ludovic Orban ar vrea alianta…

- „Așa-zisa alianța anunțata de Victor Ponta reprezinta un ajutor direct pentru Nicușor Dan la primaria Capitalei. Un om de stanga a ales sa tradeze din nou valorile social-democrate și sa faca jocurile PNL și ale președintelui Iohannis. Pacat! Le dau insa o veste proasta: Gabriela Firea ii va spulbera!…

- "In momentul in care un ministrul Sanatatii vorbeste despre ciumatii Europei, este o eticheta pe care Guvernul Orban a pus-o asupra Romaniei. Ori au gestionat ingrozitor de prost si suntem mai rau decat eram in martie. Este vina actualului Guvern care si-a facut tot ce si-a propus. De fapt…

- "Nu am citit programul. M-am uitat un pic, e programul PNL-ului, nu are legatura cu Romania. Liviu Dragnea lansa acelasi program in 2016, nu s-a realizat, nu se va realiza nici asta. Treaba lor, sa spuna ce vor. Din experienta din 2012, cand am venit dupa o criza si am portnit economia, nici…