El a facut aceasta afirmatie la Parlament, in contextul in care Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta miercuri decizia pe tema conflictului intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

"Din pacate, insa, eu am spus, doamna Kovesi va distruge si DNA-ul prin incapatanarea de a se tine de functie dupa ce a gresit. Pentru ca a gresit grav. Si daca se da o decizie intr-un anumit sens nu se va aplica doar la doamna Kovesi, care oricum pleaca, ci se va aplica pe viitor si cred ca groparul DNA ar putea astazi sa fie chiar doamna Kovesi. Azi decide…