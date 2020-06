In cadrul emisiunii "Punctul culminant", Victor Ponta i-a explicat jurnalistului Victor Ciutacu ca Guvernul Orban nu are de gand sa mareasca pensiile din septembrie pe motiv ca ar pune in aplicare un plan de austeritate.

"Domnul Citu, in numele Guvernului, a spus va rugam frumos. Mai lasati-ne un pic. In primnul rand nu dam pensiile. Dam 10 la suta. Refacem buffer-ul, adica nu cheltuim din banii aia de la BNR. Al treilea lucru: dupa alegeri intram intr-un program de ajustare fiscala si bugetara. Asta inseamna 2010. Asta se angaja Romania in 2010.

Tai pensiile si dai afara oameni.…