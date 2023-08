Victor Ponta a fost numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu in domeniul relațiilor economice internaționale, printr-o decizie semnata de Marcel Ciolacu, in data de 18 august. Funcția nu este remunerata. Victor Ponta a fost președintele PSD intre 2010 și 2015. El a fost numit premier in perioada mai 2012 și noiembrie 2015. In prezent, Ponta este liderul partidului PRO Romania. The post Victor Ponta, consilierul onorific al lui Marcel Ciolacu appeared first on Puterea.ro .