Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Lantul german de hipermarketuri Kaufland are un portofoliu evaluat la 5,7 mld. lei, valoare ce-l plaseaza pe pozitia secunda in topul celor mai mari proprietari de active imobiliare din Romania dupa sud-africanii de la NEPI Rockcastle. Activele imobiliare totale ale jucatorilor…

- „Cand ai cheltuit sub 40% din ceea ce ai avut alocat in sapte luni de zile, la ce sa te astepti? ” Consilierul guvernamental Darius Valcov a declarat, sambata, referitor la taierea bugetului Administratiei Prezidentiale, ca la rectificarea bugetara nu se acorda fonduri suplimentare „doar pentru ca iti…

- Dragnea ii sfatuiește pe Teodorovici și pe Mișa, in scandalul recuperarii banilor din chirie ai lui Iohannis: ”Cand doi se cearta unul ramane cu banii”, a spus liderul PSD, la Parlament, el cerandu-se celor doi șefi de instituții sa faca demersurile pentru ca bnii sa ajunga la buget. Dragnea a declarat…

- Actiunile principalilor producatori de gaz din Romania - Romgaz si OMV Petrom - au scazut cu peste 3% joi. Tendinta s-a inregistrat dupa ce Ministerul de Finante a anuntat ca va plafona pretul de vanzare a gazului romanesc, pentru a le permite si celorlalti 5 producatori de pe piata sa se…

- Guvernul condus de Viorica Dancila este pe cale de a lua o noua decizie controversata care ar putea declansa un nou scandal. Executivul are in plan instrainarea unei parti dintr-un colos industrial autohton. Banii pe care i-ar incasa statul roman ar urma sa astupe gaura neagra a economiei.Este…

- Simona Halep (1 WTA) isi poate trece in cont inca un trofeu, unul pe care l-a mai castigat, dupa ce s-a incoronat "Regina" la Paris odata cu castigarea Roland Garros. Liderul mondial se lupta cu alte trei jucatoare pentru titlul de jucatoarea lunii mai. Site-ul WTA a anuntat nominalizarile…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a anuntat, pe Facebook, ce va face cu banii pe care spera sa ii castige dupa ce il va actiona in instanta pe procurorul Jean Uncheselu, cel care a deschis pe numele lui dosarul Turceni - Rovinari, in care a fost achitat recent

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a anuntat, pe Facebook, ce va face cu banii pe care spera sa ii castige dupa ce il va actiona in instanta pe procurorul Jean Uncheselu, cel care a deschis pe numele lui dosarul Turceni - Rovinari, in care a fost achitat recent.Citeste si: Lovituri in serie…