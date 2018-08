Victor Ponta: Clientelismul și nepotismul au ajuns la un nivel cronic. Promovarea are loc pe criterii feudale Victor Ponta il ataca dur pe Facebook pe liderul PSD Liviu Dragnea. Ponta spune ca liderul social-democrat promoveaza in funcții importante oameni obedienți, pe criterii clientelare, iar ceea ce se intampla la nivel central este identic cu ce fac baronii locali in județele țarii. Fostul șef al PSD mai spune și ca este convins de faptul ca alegatorii ii vor sancționa pe reprezentanții pe care i-au trimis in parlament. Victor Ponta a lansat un nou atac la adresa lui Liviu Dragnea. Pe pagina sa de Facebook, fostul președinte al PSD spune ca Dragnea a ales sa promoveze in funcții doar oameni obedienți.… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

