- ​Ministrul de Interne, Marcel Vela, nu este impresionat de declarațiile lui Raed Arafat ca va pleca din țara daca va fi dat afara de la șefia Departamentului pentru Situații de Urgența. „Eu sunt liberal și respect opiniile tuturor referitoare la libera circulație”, a spus luni ministrul.…

- Trei polițiști din cadrul IPJ Olt, fostul șef, dar și doi adjuncți sunt in concedii medicale din septembrie. Astfel ca aceștia nu pot ajunge la comisia disciplinara sau la Secția Speciala, in ceea ce privește ”cazul Caracal”. ”Știți ca din prima zi am avut aceasta problema cu concediile…

- "Eu am zis-o, eu nu sunt lipit de scaun, nu demisionez eu, dar daca sunt demis, este dreptul oricaruia sa ma demita. Ce consider, dupa atacurile intensificate din ultima perioada, (...) pentru ca sunt atacuri de foarte mult timp (...) in final, fie se asuma ca trebuie sa plec, ca nu mai este viziunea…

- Pompierii salajeni au obținut locul I la turneul final al Campionatului de volei “Cupa Asociației Pompierilor din Romania (ASPR)” – ediția 2019. Evenimentul s-a desfașurat in perioada 19-22 noiembrie in municipiul Zalau și a reunit echipele reprezentative ale Inspectoratelor pentru Situații de Urgența…

- Acoperirea cu retele de comunicatii trebuie sa creasca, pentru ca salvarea vietilor depinde de acestea, a afirmat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI). "Noi (Departamentul pentru Situatii de Urgenta, n.r.) depindem total de comunicatii,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti-Ilfov va organiza si sambata si duminica activitati informativ-educative pentru a celebra Ziua Pompierilor din Romania. Astfel, sambata, in intervalul orar 10,00-18,00, in parcul Carol I va fi organizata o expozitie de tehnica de interventie,…

- Comisia Europeana, prin Serviciul de sprijin al reformei structurale (SRSS), participa in mod activ la pregatirea proiectarii si constructiei in Romania a trei spitale regionale de urgenta, la Iasi, Cluj si Craiova, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, conform agerpres.ro. Din 2017,…

