Victor Ponta a declarat duminica seara, la Romania TV, ca partidul pe care-l conduce are mai multe asteptari pentru alegatorii sai, respectiv reforma sistemului de pensii, a sistemului fiscal si o reforma a administratiei, iar Ludovic Orban si echipa sa nu a raspuns la aceste asteptari si nu au cum sa aiba votul Pro Romania.

In plus, Victor Ponta a punctat faptul ca cei trei ministri care au primit aviz negativ la votul in comisii trebuie schimbati, pentru ca este vorba de respectul fata de Parlament.

"Sunt trei ministri care au picat la votul din Parlament, absolut toti premierii…