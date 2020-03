Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca parlamentarii formatiunii pe care o conduce vor fi in sala la votul de investire a Guvernului Citu, dar o decizie privind votul va fi luata chiar joi, ziua programata pentru validarea in Parlament a noului Executiv. "Vom fi prezenti, asta este clar, cum…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, marti, ca parlamentarii trebuie sa uite din ce partide fac parte si la sedinta Parlamentului de joi sa voteze investirea Guvernului Citu. Intrebat despre motivarea Curtii Constitutionale la decizia privind existenta unui conflict juridic intre presedinte…

- Premierul in exercițiu Ludovic Orban a avut o ieșire taioasa la adresa lui Marcel Ciolacu și a lui Victor Ponta, spunand ca nu accepta sa formuleze cereri cu privire la comportamentul sau.Victor Ponta a transmis ca, daca parlamentarii PNL si aliatii lor vor vota la vedere in favoarea Guvernului…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni ca parlamentarii formatiunii vor fi prezenti la votul de la investirea Guvernului Citu, dar a precizat ca ei nu sustin acest Executiv."Le-am spus ceea ce cred ca se asteptau si anume, pe de o parte, ca vom fi prezenti si la comisii -…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat ca i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca formatiunea politica pe care o conduce nu il va vota pe Ludovic Orban pentru functia de premier, spunand ca "ar fi total ilogic si ridicol" sa faca acest lucru. In ceea ce priveste organizarea de alegeri…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri seara ca doar Curtea Constitutionala este cea care se poate pronunta asupra constitutionalitatii numirii lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de prim-ministru, potrivit Agerpres."Din punctul meu de vedere, numirea domnului Orban…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri seara ca doar Curtea Constitutionala este cea care se poate pronunta asupra constitutionalitatii numirii lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de prim-ministru. "Din punctul meu de vedere, numirea domnului Orban pentru un nou…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, l-a jignit pe Ludovic Orban in plen Parlamentului, dupa ce acesta ii reproșase ca s-a operat in strainatate, dar acum critica OUG pe sanatate."Draga Ludovic, sa stii ca eu m-am operat de picior, nu am fost la o cura de dezalcoolizare, pentru ca acelea sunt private…