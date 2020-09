Stiri pe aceeasi tema

- "AICI SUNT BANII DVS !!! In campania falsa a PNL si in spitale fantoma!!!Din pacate NU sunt in Sanatate/ ci aruncati de Guvernul Orban PNL pe smecherii si achizitii dubioase , afaceri cu masti, combinezoane si spitale fantoma!!! https://zdbc.ro/prefectul-ailenei-vrea-sa-scoata-la-vanzare-pe-olx-spitalul-modular-de-la-baza-letea-destinat-pacientilor-covid/Guvernul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca moțiunea de cenzura nu va trece și asta pentru ca exista un blat intre PNL și PSD. In replica, liderul PSD, Marcel Ciolacu, arata ca nu exista niciun blat și ii indeamna pe cei de la Pro Romania sa se țina de cuvant și sa voteze moțiunea.Citește…

- Liderul Pro Romania a invocat duminica, la Romania TV, argumentul pensiilor si salariilor in sprijinul demiterii „cat mai repede” a Guvernului Ludovic Orban prin motiune de cenzura.Liberalii a dat de inteles ca din cauza restrangerilor bugetare nu se poate mari punctul de pensie cu 40% si…

- Ies la iveala noi detalii despre licitația controversata a Ministerului Sanatații pentru cele peste 100 de milioane de maști. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, acuza inca de miercuri presupuse nereguli. „Vreau sa ii informez pe toti colegii mei (…) ca aseara, cand domnul ministru Tataru era aici, in…

