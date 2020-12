Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii i-au facut miercuri plangere la Consiliul National al Audivizualului (CNA) presedintelui Klaus Iohannis pentru discursul pe care l-a avut marti. PSD motiveaza ca declaratia sefului statului a fost difuzata intr-o emisiune informativa si nu una electorala, iar materialul difuzat nu…

- Un partid trebuie sa plateasca zeci de mii de euro catre o televiziune daca vrea ca un candidat sa fie prezent intr-o emisiune electorala. Jurnaliștii de la Europa Libera au publicat in exclusivitate tarifele pe care le percep televiziunile de la candidați, aceasta fiind cea mai scumpa campanie electorala…

- PSD Alba a anunțat ca iși suspenda campania electorala in semn de respect pentru victimele de la Spitalul din Piatra Neamț. Anunțul a fost facut pe contul de Facebook al ortanizației județene. ”Președinte interimar PSD Alba, Radu Marcel Tuhut: In urma discutiilor avute cu președintele PSD Marcel Ciolacu,…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| BLAJUL, ZONA TARNAVELOR ȘI ALBA! La data cand citiți acest articol mai sunt cateva zile pana cand vom merge cu toții la urne pentru a decide cum vom dezvolta comunitatea noastra, in ce mod și cu ce ritm vom face pașii pe drumul cel bun de construire a Blajulului,…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Horațiu Florea, PRO Romania, filiala Alba: Am intrat in politica pentru a ajuta oamenii, nu pentru a-i amagi cu promisiuni pe care sa nu le respect! La fel ca mulți dintre dumneavoastra, m-am saturat de eternele promisiuni care se fac in campaniile electorale. La…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| CSM VOLEI ALBA BLAJ sau „Ce da Blajul” sportului european! In aceste zile de campanie electorala doresc sa prezint cele mai importante realizari ale Blajului In mandatul 2016 – 2020 dar și viziunea de dezvoltare pentru perioada care urmeaza. Am structurat mesajul…

- Ipocrizie fara margini la USRPLUS. Partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș condamna sus și tare traseismul, deși USRPLUS propune mai mulți candidați pe care i-a adunat de la alte partide, avand prin filiale oameni care au fost inclusiv in PSD. Numai in județul Alba, PNLUSR a racolat nu mai puțin…

- Liderul USR-PLUS, Dacian Cioloș, a avut un mesaj de susținere a unui candidat la o primarie din județul Alba, condamnat definitiv de doua ori pentru fapte comise cu violența. Candidatul Alianței USR-PLUS la Primaria Campeni (județul Alba), Haiduc Nicolae Gigel, are in palmares doua condamnari penale…