''Am trait impreuna cele mai violente confruntari din perioada mineriadelor, de 27 de ani incoace. E ceva ce nu trebuie ignorat, cum am ajuns dupa 27 de ani la violenta, cum am reusit sa facem in anul Centenar ca romani angajati ai statului roman sa se lupte cu alti romani. (...) Cel mai simplu lucru e sa sari la bataie. Daca esti destept si daca esti responsabil, atunci cand ai puterea, ai grija sa nu se intample lucrul asta. (...) Patru ani ca prim-ministru am reusit sa gandim lucrurile in asa fel incat sa nu vedeti in spital niciun jandarm, sa nu vedeti in spital niciun protestatar, desi…