Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta solicita convocarea unui Comitet de Urgenta la Guvern, dupa ce pretul energiei electrice s-a dublat pe bursa energiei intr-o singura zi. "O tara in care pretul energiei se dubleaza intr-o zi este o tara aflata in pragul unei crize grave (care se adauga la pesta porcina)! Un Comitet…

- In ceea ce priveste pretul mediu in orele de varf (9:00 - 22:00), acesta s-a majorat cu 80% fata de inceputul lunii, de la 184 de lei pe MWh, la 329 lei pe MWh.Pretul a fost in crestere continua in luna august, pe fondul productiei scazute de energie din surse regenerabile, cu exceptia…

- La Ministerul Mediului se afla in lucru proiectul de lege pentru programul Rabla Plus, dar poți afla deja cateva informații de baza importante daca ai de gand sa-ți cumperi o mașina noua. Prin programul Rabla Plus, se vor acorda doua tipuri de ecotichete: Primul valoreaza 45.000 de lei…

- Pretul energiei electrice pe bursa de profil OPCOM a fost in continua crestere in aceasta luna, ajungand ca electricitatea cu livrare marti, 21 august, sa coste de doua ori mai mult decat la inceputul lunii august, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier.

- Prim ministrul Viorica Dancila condamna ferm actiunile violente produse in Bucuresti, vineri seara, desfasurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestatii civice, se arata antr un comunicat remis de Guvern.Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arata ca violentele au fost provocate…

- CHIȘINAU, 27 iun — Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prognozat pentru seara de 27 iunie averse însoțite de descarcari electrice, izolat foarte puternice, cu grindina și intensificari ale vântului cu aspect de vijelie. Starea complicata a vremii poate influenta…

- OUG pe Codurile penale, decisa saptamana viitoare de PSD. Președintele PSD București a anunțat ca juriștii partidului se vor intalni in cursul saptamanii vitoare pentru a stabili cum vor fi modificare Codurile Penale. Gabriela Firea susține ca in ședința PSD s-au stabilit principiile de baza. Cel mai…

- Aproape un milion 300 de mii de consumatori vor plati din 1 iulie cu 10 la suta mai putin pentru energia electrica. Asta dupa ce Agentia Nationala pentru Reglementarea in Energetica a decis micsorarea tarifelor.