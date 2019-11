Stiri pe aceeasi tema

- Efectele politicilor economice din ultimii ani se simt deja, susține Victor Ponta, dupa ce euro a atins ieri un nou maxim istoric. El afirma ca acum aveam nevoie de o echipa guvernamentala profesionista, insa echipa lui Ludovic Orban este „doar una strict politica”.„Efectele politicilor economice…

- Pentru a beneficia de reduceri fara sa le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intenționeaza sa le achiziționeze, sa acorde maxima atenție tuturor detaliilor, in perioada marilor reduceri de prețuri, cum este Black Friday,…

- Autoritatile franceze au pus capat activitatii unei retele de prostitutie organizate de cetateni romani, informeaza surse judiciare ale agentiei France Presse.Noua romani sunt anchetati in dosarul legat de retea de prostitutie "cu activitate itineranta" in mai multe localitati, care functiona…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, considera ca in cazul in care opoziția va prelua Guvernul și vor caștiga prezidențialele vor urma zile negre pentru majoritatea romanilor. El ii avertizeaza cu celebra replica din serialul ”Game of Thrones” - ”Winter is coming!”.”Am prezentat ieri programul…

- "Am prezentat ieri programul de guvernare al PNL: 1 din 3 bugetari ramane pe drumuri, cresc impozitelor pe salarii (inclusiv la privat, inclusiv la IT-isti!), stop creșterilor de pensii prevazute in lege, se șterg de pe harta județele și 2.000 de comune. Nu m-a contrazis nimeni. Dimpotriva, „ministrul…

- Ziarul Unirea Concedierea unor angajați de la stat, singura soluție realista, in fața crizei economice Concedierea unor angajați de la stat, singura soluție realista, in fața crizei economice care incepe sa iși arate ”colții.” Victor Ponta propune concedierea angajaților la stat ca urmare a crizei economice…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, le transmite un mesaj celor de la USR-PLUS și arata ca aceștia critica pe toata lumea, dar cand vine vorba sa-și asume responsabilitatea guvernarii invoca condiții pentru a nu ajunge in respectiva condiție.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul acord…