Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, propune ca in sedinta de maine a Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului o masura absolut necesara : toti parlamentarii care vor sa fie prezenti la sedinta de plen pentru investirea Guvernului ( 464 este numarul total) trebuie testati…

- Adrian Nastase a scris o postare pe blogul sau, acolo unde isi publica majoritatea opiniilor si analizelor, in care arunca in spatiul public o posibilitate neasteptata, respectiv suspendarea presedintelui Iohannis. "In seara asta, Klaus Werner Iohannis a anuntat ca, dupa caderea guvernului…

- "Victor Ponta si-a vandut voturile. Motiunea nu va trece", a spus Traian Basescu la digi24. In sedinta Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului s-a decis ca votul pe motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti" sa fie dat miercuri,…

- Parlamentarii Pro România nu vor vota moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban, declara la RFI senatorul Adrian Țuțuianu. El spune ca moțiunea ”înca se joaca", și ca, din câte știe, votul va fi miercuri, la ora 12.00.Adrian Țuțuianu crede ca moțiunea de cenzura…

- Parlamentul se intruneste la jumatatea saptamanii viitoare Foto cdep.ro Parlamentul se va reuni pe 29 ianuarie, în sedinta comuna, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin, au decis luni, 20 ianuarie, Birourile Permanente…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni, ca a trimis Camerei Deputaților și Senatului doua scrisori prin care solicita convocarea unei sesiuni extraordinare parlamentare pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind revenirea la alegerea primarilor in doua tururi.

- Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au decis, miercuri, ca plenul Parlamentului sa se reuneasca luni de la ora 16.00 pentru ca Guvernul sa-și angajeze raspunderea in vederea adoptarii proiectului de buget pentru 2020.Citește și: Lia Olguța Vasilescu citeaza din Basescu:…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la sedinta solemna a Parlamentului consacrata aniversarii a 30 de ani de la Revolutie si la mai multe evenimente organizate la Timisoara. Potrivit agendei, seful statului va participa, luni, incepand cu ora 12,00, la sedinta solemna comuna a Camerei Deputatilor…