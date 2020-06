Stiri pe aceeasi tema

- Fost premier al Romaniei, Victor Ponta, liderul PRO Romania taxeaza dur refuzul PNL de a dubla alocațiilor copiilor pentru a doua oara intr-un singur an. Ponta face o retrospectiva a legilor promulgate de Iohannis pentru creșterea alocațiilor și arata ca in afara de Orban, toți premierii au marit veniturilor…

- "Nu stiu despre ce e vorba, cand o sa umblu o sa ma uit. Acuma m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mures si la Maramures, habar n-am. Stiu eu in ce poza apar? Si ce sa fac. Asta e. Daca e o poza, e o poza. Asta e", a declarat premierul Ludovic Orban, pentru Mediafax. Ludovic Orban, sedinta…

- "Porunca 1 - Sa purtati masca in locuri inchise ! Porunca a 2 a - sa pastrati distanta sociala!Porunca a 3 a - sa nu fumati in institutii publice!Porunca a 4 a - sa nu spui ca nu ai bani de alocatii pentru copii in timp ce tu bei un whiskey care costa cat alocatia pe sase luniPorunca…

- Liderul Pro Romania a lansat un nou atac la adresa lui Ludovic Orban și a masurilor de relansare economica pe care le inițiaza Guvernul. Ca de fiecare data, ieșirea lui Ponta a avut loc pe Facebook care a devenit, de la o vreme, spațiul preferat de exprimare al politicienilor. De aceasta data, Victor…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat miercuri, intr-un mesaj video transmis pe pagina sa de Facebook, ca sunt mai mulți vinovați pentru apariția scandalului politic cu adoptarea tacita in Camera Deputaților a autonomiei Ținutului Secuiesc. Victor Ponta spune, printre altele, ca și Ludovic…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, ii cere premierului Ludovic Orban sa demisioneze. Reacția lui Ponta vine dupa ce Victor Costache, ministrul Sanatații, și-a depus mandatul.Reactia acestuia vine dupa plecarea din Guvern a lui Victor Costache. Citește și: SURSE Romania TV: Gheorghe…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat sambata ca votul sau impotriva investirii Guvernului Orban este "un protest fata de modul egoist si dezastruos in care PNL trateaza tara in aceste momente de criza". "Astazi, eu voi vota impotriva Guvernului Orban - vreau ca cineva sa le arate…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a spus, dupa intalnirea cu Ludovic Orban de la Guvern, ca avem noroc pentru faptul ca nu a fost dat afara Raed Arafat, pentru ca altfel era mult mai rau in criza coronavirusului.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in spatele incatușarii Sorinei…