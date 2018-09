Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a publicat duminica seara pe contul sau de Facebook o fotografie in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, apare alaturi de fostul director al Serviciului Roman de Informatii (SRI), George Maior, iar in planul al doilea poate fi vazuta fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi,…

- Fostul premier Victor Ponta a publicat duminica seara pe contul sau de Facebook o fotografie in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, apare alaturi de fostul director al Serviciului Roman de Informatii (SRI), George Maior, iar in planul al doilea poate fi vazuta fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi,…

- Victor Ponta a publicat, duminica seara, pe Facebook, o fotografie in care Liviu Dragnea și George Maior apar imbrațișați, iar in spatele lor, așezata pe o canapea, pare sa fie fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Fotografia a post publicata de Ponta in timp ce Liviu Dragnea era invitat…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, mai scoate o poza ”de la sertar” cu Liviu Dragnea, George Maior și Laura Codruța Kovesi. El arata ca Liviu Dragnea nu lupta cu statul paralel ci doar sa-și ascunda banii de la Teldrum și Farmavet.”Da stimati romani - Liviu Dragnea lupta cu Maior, cu…

- Fostul premier Victor Ponta il critica pe Liviu Dragnea pe subiectul pestei porcine si publica pe Facebook o captura in care liderul PSD anunta, in mai 2017, ca Romania a fost admisa pe lista oficiala a statelor libere de pesta porcina. De asemenea, Ponta spune, referindu-se la sedinta Comitetului Executiv…

- Victor Ponta a refuzat, miercuri, sa dea explicatii in legatura cu o fotografie postata pe Facebook, in care apare alaturi de Liviu Dragnea, George Maior si Mircea Dusa, poza despre care fostul premier a spus ca a publicat-o ca un avertisment pentru liderul PSD.

- Fostul premier, Victor Ponta continua razboiul de la distanța cu fostul sau coleg și prieten, Liviu Dragnea. Marți seara, Ponta a publicat pe contul sau de Facebook o fotografie in care cei doi apar alaturi de George Maior și ii cere lui DRagnea ca miercuri sa ii lase pe parlamentari sa discute liber…

- Liderul PSD Liviu Dragnea submineaza economia țarii a acuzat purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, intr-o postare pe Facebook, precizand ca rata inflației record din luna mai, de 5.4%, va crea un nou val de scumpiri, iar cei mai afetați vor fi pensionarii și romanii cu venituri mici.Reacția…