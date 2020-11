Victor Ponta aruncă bomba: Nici PNL, nici PSD nu le va mări pensiile românilor. Trebuie să le spună adevărul! "Nu e bine sa spui adevarul. Dar cred ca nici PNL nici PSD nu vor mari pensiile. Va spun eu, pana la urma si PSD va vota guvernul pus de Iohannis. Problema e urmatoarea, cine ne scoate din criza, cum vom iesi din criza. Daca te-ai imprumutat 67 de miliarde de lei. In 2012-216 eu cu Ciolos am facut deficit de 40 de miliarde. Eu nu cred ca oamenii mai cred ca dupa 6 decembrie va fi lapte si miere. Trebuie sa le spunem romanilor ce se intampla. Eu cred ca nu trebuie sa intram acum la guvernare. Trebuie deschise scolile. Masura asta mi se pare o prostie. Reprezinta un atentat. Sunt… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

