Victor Ponta are REGRETE: ”Alegerile anticipate trebuiau organizate”

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste vineri, la ora 11,00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban, una dintre temele de discutie fiind posibilitatea declansarii de alegeri anticipate.

- Premierul Ludovic Orban sustine ca alegerile anticipate ar putea fi organizate concomitent cu alegerile locale, pe data de 14 iunie. Liberalii cauta sprijin parlamentar pentru declansaraea alegerilor anticipate. „Ne putem trezi ca PSD voteaza investirea guvernului“, sustine Ludovic Orban.

- Premierul britanic in exercitiu Boris Johnson s-a impus vineri drept cel mai puternic om in Regatul Unit, in urma triumfului sau in alegerile legislative anticipate, care-i permite sa-si onoreze promisiunea de a scoate tara din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie, dupa trei ani si jumatate de sfasieri,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca, in opinia sa, sansele Vioricai Dancila de a castiga al doilea tur al alegerilor prezidentiale "sunt spre zero”. Ponta afirma ca nu va vota la alegerile din acest an pentru niciunul dintre candidati.

- Partidele politice din Regatul Unit si-au lansat miercuri campaniile in perspectiva alegerilor anticipate prevazute pentru 12 decembrie, al treilea scrutin din aceasta tara organizat in mai putin de cinci ani, transmite dpa. ''Sa facem ca tara sa avanseze si sa respectam prioritatile…

- Camera Comunelor a respins, marti seara, cererea Guvernului Boris Johnson de organizare a unui scrutin parlamentar anticipat pe 12 decembrie, informeaza postul Sky News.Motiunea de convocare a alegerilor parlamentare anticipate a primit 299 favorabile si 70 impotriva, dar avea nevoie de 434…

- MAE: Cele mai multe secții de vot sunt în Spania, Italia, Germania și Marea Britanie Premierul demis Viorica Dancila a anuntat, la Palatul Victoria, ca pe agenda sedintei de guvern de luni exista o informare cu privire la masurile luate pentru desfasurarea alegerilor prezidentiale. Ea…

- Liderul ProRomania, Victor Ponta, a anuntat ca nu sustine Guvernul Orban. Fara voturile ProRomania e aproape imposibil ca noul executiv sa treaca de votul Parlamentului. Ponta a pledat pentru alegeri anticipate.