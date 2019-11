Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD pregatesc rasturnarea Vioricai Dancila din fruntea partidului, dupa esecul istoric de la prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila ar urma sa fie executata la fel ca predecesorii sai: Adrian Nastase, Mircea Geoana si Victor Ponta, pierzatori in lupta pentru Cotroeni.…

- "Acum BLATUL POLITIC este evident pentru orice om cu mintea limpede: 1. PNL o baga pe Viorica Dancila in turul al doilea al Alegerilor Prezidentiale 2. PSD pleaca de la Guvern dupa 10 Noiembrie si sprijina Guvernul PNL Orban 3. In guvernare si in Romania nu se schimba nimic…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, ca social-democrații au inca suficienta forța la nivel local pentru ca cei din opoziție sa aiba motive sa se teama. Intr-o postare pe Facebook, Fifor mai spune ca PSD va ramane ”un reper” in vremuri de austeritate. ”Astazi incepe regruparea. Ieri, dupa trecerea…

- Social-democratii se reunesc, vineri dupa-amiaza in sedinta conducerii, pentru a stabili strategia, in urma caderii Guvernului Dancila si a intrarii in Opozitie. Liderii PSD sunt hotarati sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, dar nu vor propune nicio varianta…

- Viorica Dancila a revenit la pupitrul de la plenul Parlamentului pentru a raspunde punctual fiecaruia dintre acuzatorii din Opoziție. Dancila l-a taxat dur pe fostul premier PSD Victor Ponta, reproșându-i ca a demisionat pe Facebook dupa tragedia de la Colectiv.

- "Era evident pt toata lumea acest rezultat, ca Rovana Plumb va fi respinsa. In discuția mea cu Viorica Dancila, din august, i-am spus ca nu e o idee buna Rovana, ca va fi respinsa. Am propus-o pe Corina Crețu, dar a zis ca nu o vrea. Atunci am zis Ramona Manescu, ea a zis sa fie de la PSD. I-am spus…

- Președintele PRO Romania a șters pe jos cu premierul Viorica Dancila intr-o postare pe pagina personala de Facebook. Victor Ponta s-a infuriat dupa ce Viorica Dancila l-a amenințat ca il da in judecata, pentru o simpla ironie. Președintele PRO Romania le-a raspuns unor jurnaliști ca daca Dancila…

- Dupa ce a terminat discursul în care l-a facut praf pe Klaus Iohannis și a anunțat ca Guvernul va face sesizare la CCR, Viorica Dancila a revenit cu o postare pe Facebook, despre Victor Ponta.