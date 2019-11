Stiri pe aceeasi tema

- ​PNL îi va primi în partid pe parlamentarii de la alte formațiuni care au votat pentru moțiunea de cenzura și învestirea Guvernului. „În masura în care parlamentarii care au votat la moțiunea de cenzura și pentru învestirea Guvernului vor dori sa faca pasul,…

- Ludovic Orban se intalneste miercuri, de la ora 12.00, cu liderii Pro Romania, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina investirea Guvernului. Este nevoie de minimimum 233 voturi in Parlament pentru ca Guvernul Orban sa treaca. Premierul desemnat se poate baza pe 216 voturi de…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand, prin votul partidelor parlamentare, se decide daca PNL trece la guvernare sau daca Guvernul PSD, dat jos prin moțiune de cenzura, iși prelungește interimatul. Ludovic Orban este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, din 15 octombrie, și are la dispoziție…

- Se contureaza un guvern „in jurul PNL” Dupa ce s-a jucat vreo trei zile cu nervii romanilor, candidatul Iohannis a facut „deindata” dezvaluirea senzaționala așteptata de popor. Sarcina de a prelua „greaua moștenire ” pesedista cade pe umerii plapanzi ai unui liberal de nadejde. Nimeni altul decat Ludovic…

- In urma caderii Guvernului Viorica Dancila, partidele din opozitie, dar nu numai, au fost la consultari cu presedintele Klaus Iohannis pentru gasirea unui nou nume in fruntea Executivului.Le propun celor de la PSD trei propuneri de premier cu care sa mergem la Iohannis, a spus Victor Ponta, liderul…

- "Astazi am asistat la o premiera in 30 de ani de istorie recenta a Romaniei: primul succes al unei moțiuni de cenzura inițiate și susținute de altcineva in afara de PSD. Este și a doua moțiune de cenzura la trecerea careia Victor Ponta a pus umarul masiv. De altfel, pe alocuri, dezbaterile…

- Opozitia este pe ultima suta de metri in pregatirea motiunii de cenzura, care ar urma sa fie depusa in Parlament vineri, 27 septembrie. Potrivit unor surse politice, luni a avut loc o discutie cruciala pe acest subiect.Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, liderii PNL, ALDE si Pro Romania s-au…

- "Asteptam ca miercuri doamna Dancila sa vina cu formula de restructurare a Guvernului. Daca nu vine miercuri - si practic suntem in situatia in care in plus fata de Ministerul Mediului, al Energiei, Relatia cu Parlamentul, Ministerul de Interne, cred ca miercuri sau joi nu o sa mai avem nici ministru…