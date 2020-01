Stiri pe aceeasi tema

- Dupa PSD, și PRO Romania a pus gand rau Guvernului Orban. Victor Ponta anunta ca Pro Romania va initia o motiune de cenzura imediat dupa ce Guvernul va emite ”OUG prin care se privatizeaza banii dati de romani sistemului de sanatate”, precizand ca se bazeaza pe sprijinul PSD, UDMR, ALDE si USR.Citește…

- Viorica Dancila scrie intr-o postare pe Facebook ca Victor Ponta doar mimeaza interesul pentru soarta PSD si opozitia fata de PNL, ba chiar spune ca nu crede ca Ponta mai are "obiective politice" ci doar "misiuni politice". "Ii recomand lui Victor Ponta sa lase PSD in seama membrilor și votanților…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca, in cazul in care Guvernul va desfiinta Sectia Speciala pentru investigarea infractiunilor din Justitie, partidul pe care il conduce ar putea sa dea tonul in ceea ce priveste o motiune de...

- „Bugetul de acum e un pic mai fantasmagoric decat cel facut de Dancila. Nu știu de unde vor face incasarile. Nici nu sunt taxe suplimentare, nici venituri suplimentare, nu cred ca au gasit bani in camara. Toata lumea, Banca Naționala, toți spun ca vom avea o creștere de maxim 3%, ei au 4,1%", a declarat…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca este „foarte grav” faptul ca Guvernul ia in calcul sa vanda societațile cu capital de stat și ca acest lucru ar putea sa determine PSD sa depuna o moțiune de cenzura, un alt subiect fiind alegerea primarilor in doua…

- Fostul premier și liderul Pro Romania Victor Ponta susține ca pana la alegerile parlamentare nu va mai fi nicio moțiune de cenzura, iar Ludovic Orban va continua sa fie premier. „Nu va...

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a afirmat, joi seara, intrebata cum va colabora cu guvernul PNL daca va deveni presedinte, ca actualul guvern ”nu va rezista”, liderul PSD anuntand ca va depune motiune de cenzura in luna februarie. Dancila sustine, de asemenea, ca va contesta modalitatea prin care…

- Prieten apropiat al lui Victor Ponta, Mihai Sturzu, are o postare pe Facebook in care arata ca Ponta a acceptat in Pro Romania ”toate fosilele și lingaii”, tocmai de aceea era de așteptat sa fie tradat. La postarea lui Sturzu comenteaza și soția lui Victor Ponta, Daciana Sarbu, cea care arata ca…