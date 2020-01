Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, ii acuza, pe liberali ca nu vor sa dubleze alocațiile pentru copii asta pentru ca vor sa pastreze banii pentru campania electorala, intrucat interesul PNL este de a caștiga alegerile locale.Citește și: Obiectivul PNL este 'sa scoata PSD din Parlament'.…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, ieri, la Galati, ca formatiunea pe care o conduce nu se va duce la remorca PSD si ca va avea candidati proprii la primarii la alegerile locale. Anunțul lui Po...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca decizia ca Viorica Dancila sa fie candidatul partidului la alegerile prezidentiale a fost una gresita, iar ea era cea care trebuia sa refuze sa candideze, chiar daca majoritatea a desemnat-o. "Au fost niste decizii foarte…

- A acuzat-o deja de „blat” cu Iohannis Fostul candidat al PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat ca nu intelege atitudinea secretarului general interimar al partidului, Paul Stanescu, care a acuzat-o de „blat” cu presedintele Klaus Iohannis si ca „n-ar fi exclus” sa fie indepartata din partid.…

- Consilierul local liberal Mihai Sarmașan taxeaza dur o declarație recenta a liderului PSD Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, cu privire la reformarea profunda a partidului, dupa ce asusținut-o „cu inima” pe Viorica Dancila, care a pierdut alegerile prezidențiale. Facand referire la ultimele mișcari din…

- Președintele organizației județene a Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, a facut o paralela intre alegerile prezidențiale din 2014 și 2019, turul 1, la nivelul județului Suceava aratand ca PSD a pierdut aproximativ jumatate din voturi. ”In 2014 PSD cu Victor Ponta candidat a obținut in județul…

- Stelian Tanase a vorbit la Digi24 despre schimbarile politice din aceste zile, pe care le considera „un punct de inflexiune”. Istoricul spune ca schimbarea guvernului nu este o simpla schimbare și nu numai o trecere de Putere la Opoziție, ci „o schimbare de direcție masiva, importanta”. In ultimii…

- Mai sunt cinci zile pana la prezidențiale, iar in Romania vor fi deschise 18.748 de secții și in strainatate 835. Potrivit BEC, un numar de 18.748 de secții de votare vor fi deschise duminica, 10 noiembrie, la alegerile prezidențiale, iar in strainatate 835 pentru romanii de peste hotare. In competiția…