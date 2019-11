Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a avut un discurs fulminant in Parlament și a mitraliat-o din toate direcțiile pe Viorica Dancila.”Singurul om generos in care am incredere este domnul Arsene: el cand zice ca ia, apai ia. Omul asta ii platea vacanțele lui Dragnea și ați vazut ce bine a ajuns.…

- Victor Ponta reactioneaza la afirmatiile lui Traian Basescu referitoare la o posibila strategie a Pro Romania de sabotare a motiunii de cenzura in cazul unei oferte din partea PSD. Liderul Pro Romania il acuza pe Basescu de un joc in beneficiul Vioricai Dancila."PETROV Turnatorul ( nume de…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, scrie, luni, pe Facebook, ca-i este rusine de modul in care este prezentata Romania in lume, avand in vedere ca premierul Viorica Dancila si jumatate din Guvern au fost primiti de primarul din Jersey City, oras de dimensiunea Ploiestiului sau a municipiului Baia Mare.

- Liderul Pro Romania și fost prim-ministru, Victor Ponta, susține ca intalnirea dintre premierul Viorica Dancila, insoțita de mai mulți miniștri, cu un primar al unui oraș de marime medie din SUA este rușinoasa. Ponta arata ca premierul unei țari europene nu se poate duce pana in SUA sa se vada cu…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca a aflat, de la oameni bine informați de la Bruxelles, ca Viorica Dancila a negociat cu liderii europeni și le-a promis susținerea PSD pentru Laura Codruța Kovesi, in schimbul susținerii acordate pentru numirea Rovanei Plumb in funcția de comisar european.Citește…

- Interesant gest insa pentru Victor Ponta, care a anunțat inca de sambata ca-l va semna, cunoscand deja poziția partenerului de alianța. Lideri ai ALDE au contestat, inca de la inceput, alianța cu Pro Romania, acuzandu-l pe Victor Ponta ca face negocieri separate cu PSD. Dupa ce a…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Mircea Diaconu este sabotat de unii jurnaliști de la Antena 3, ca parte a jocului facut de gașca din jurul premierului Viorica Dancila.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu Tariceanu și Tudose/ VIDEO…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a afirmat, miercuri, la Parlament, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa vina in fata Parlamentului sa ceara un vot de incredere, dupa iesirea ALDE de la guvernare. "Ced in continuare ca trebuie sa insistam ca doamna Dancila sa vina sa ceara votul in Parlament", a…