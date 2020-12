Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat cu cine ar putea face o majoritate parlamentara dupa alegerile din 6 decembrie, respectiv USR, PMP si UDMR. „Asteptam sa vedem rezultatele alegerilor, in momentul in care avem rezultatele vom sti care sunt posibilitatile de formare a unei majoritati parlamentare.…

- O grupare infractionala formata din spanioli, magrebieni si romani, a furat nu mai putin de 270 de masini de lux, in valoare de peste 2,3 milioane de euro, in plina zi, pe perioada carantinei din Spania. Romanii se ocupau efectiv de furturi fiind specialisti in mecanica de precizie, electronica si sisteme…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta suține ca presedintele Klaus Iohannis nu va promulga legea care da dreptul Parlamentului sa stabileasca data alegerilor parlamentare si nu va respecta decizia Curtii Constitutionale, apreciind ca vor fi alegeri in 6 decembrie, potrivit Agerpres. El a propus introducerea…

- Presedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, azi, inainte de inceperea Conferintei Nationale a Femeilor social-democrate, ca PSD a renuntat la initierea suspendarii presedintelui Basescu pentru ca a obtinut ce a dorit in cazul Legii pensiilor....

- Presedintele Pro Romania avertizeaza ca rezultatele obtinute de PNL si PMP la alegerile locale vor duce spre o criza asemanatoare celei din 2010, care nu ii va afecta atat de mult pe votantii celor doua formatiuni politice, ci pe "romanii simpli". "Ati votat PNL? V-ati "facut" cu Basescu!!…

- 1. Pluseriștii aproape ca au uitat de PSD. Eu v-am mai povestit ca au caractere de bronz. Deja i-au luat la smardoiala verbala pe peneliști. Nu trebuie sa va mirați! Acești imberbi nepricepuți și agresivi l-au dat afara din partid și pe cel care i-a inventat. E vorba despre Nicușor Dan. Iar chestia…

- Senatorii au adoptat, marti, cu unanimitate de voturi (130), propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate. Senatul este prima camera sesizata, forul decizional fiind Camera Deputatilor.Citește și: legerile-locale_1503101.html">SONDAJ…

- Pe scurt, legea modifica Indicatorul Social de Referința (ISR), care a ramas modificat din 2008 la valoarea de 500 de lei, bazandu-se informal pe salariul minim de atunci. Noi propunem creșterea ISR la 1200 de lei și ajustarea la salariul minim de acum. Pe baza ISR, se acorda toate beneficiile de asistența…